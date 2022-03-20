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общество

07:48

Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины против "Омикрона"

медицинаобщество

Фото: depositphotos/val.suprunovich

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальную вакцину от COVID-19 в экспериментальных опытах проверяют против "Омикрон"-штамма.

По словам ученого, препарат оказался эффективен против данного варианта коронавируса.

"Да, в экспериментальных опытах ее (назальную вакцину. – Прим. ред.) проверяют против "Омикрона", она работает", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Назальная вакцина против COVID-19 пока будет использоваться как бустер после вакцинации "Спутником V". Об этом директор Центра имени Гамалеи рассказал ранее.

Ученый пояснил, что решение о замене инъекционной вакцины на интраназальную будет принято в результате исследования. Он также отмечал, что препаратом можно будет прививаться раз в полгода.

Клинические исследования назальной вакцины министерство здравоохранения РФ разрешило в середине октября. 18 марта Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию препарата.

Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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