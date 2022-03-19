Гинцбург назвал срок начала вакцинации детей 6–11 лет против коронавируса

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Вакцинация детей от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований препарата "Спутник М" начнется примерно через две недели. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
31 января в медицинских учреждениях Москвы стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков от 12 до 17 лет.
По словам директора Центра имени Гамалеи, негативные эффекты вакцинации против коронавируса препаратом "Спутник М" среди подростков от 12 до 17 лет не выявлены.
Ранее Гинцбург отмечал, что разработанные Центром имени Гамалеи вакцины против коронавируса имеют состав, исключающий возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков.
Ученый пояснил, что мультивоспалительный синдром поражает одновременно несколько систем организма. Он может произойти из-за COVID-19.
Гинцбург подчеркнул, что при использовании вакцин, разработанных Центром имени Гамалеи, данный синдром не грозит, поскольку препараты не содержат соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, отвечающими за включение воспалительных реакций.
Москвичам рассказали, станет ли вакцинация от коронавируса обязательной для детей
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