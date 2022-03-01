Гинцбург исключил мультисистемный воспалительный синдром при вакцинации "Спутником М"

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Разработанные Центром имени Гамалеи вакцины против коронавируса имеют состав, исключающий возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков. Об этом ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург.

Ученый пояснил, что мультивоспалительный синдром поражает одновременно несколько систем организма. Он может произойти из-за COVID-19.

Гинцбург отметил, что при использовании вакцин, разработанных Центром имени Гамалеи, данный синдром не грозит, поскольку препараты не содержат соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, отвечающими за включение воспалительных реакций.

Он также сообщил, что на этой неделе в гражданский оборот планируется выпустить порядка 100 тысяч доз "Спутника М".

Ранее Гинцбург рассказал, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется.

Специалист пояснил, что причина понижения уровня заболеваемости в том, что многие стали переносить коронавирус на ногах. При этом, как отметил ученый, нужно учитывать, что уже многие россияне вакцинированы, а уровень заражаемости больше.