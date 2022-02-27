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общество

03:59

Ситуация с коронавирусом в России остается опасной – Гинцбург

обществомедицина

Фото: depositphotos/ia__64

Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист пояснил, что причина понижения уровня заболеваемости в том, что многие стали переносить коронавирус на ногах. При этом, как отметил Гинцбкрг, нужно учитывать, что уже многие россияне вакцинированы, а уровень заражаемости больше.

По словам директора центра, смертность растет среди тех, кто не сделал прививку. Распространение штамма-"Омикрона" широкое, все с ним контактируют, и количество людей из группы риска тоже увеличилось.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Омикрон", по последним данным, составляет около 89%.

В Подмосковье сняли ряд антиковидных ограничений. С 26 февраля отменяется обязательный перевод сотрудников на удаленку, в том числе людей с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Для этой же группы льготников с 28 февраля возвращается бесплатный проезд в общественном транспорте. Все социальные карты разблокируют.

В Центре имени Гамалеи рассказали о вакцинации детей с антителами

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