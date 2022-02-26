Гинцбург рассказал об эффективности "Спутника V" против тяжелых случаев "Омикрона"

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Омикрон", по последним данным, составляет около 89%. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт добавил, что если человек сделал еще и бустер, то защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет 93-94%.

Гинцбург отметил, что защита от заражения действительно не очень высокая, около 56%. По словам специалиста, повысить этот показатель должна помочь назальная форма вакцины.

Ранее в Центре имени Гамалеи рассказали, что вакцинация не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже имеющего антитела. Количество антител в таком случае станет больше.