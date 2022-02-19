Гинцбург рассказал о сочетаемости назальной вакцины от COVID-19 со "Спутником V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в каких случаях можно комбинировать назальную вакцину от коронавируса и "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.
"Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет", – заявил эксперт.
Гинцбург подчеркнул, что если эффективность назального препарата будет на уровне 70-80%, то вакцинация "Спутником V" все же потребуется.
На уходящей неделе в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из них 400 – в медучреждениях столицы.
В московских поликлиниках начались испытания назальной вакцины от COVID-19
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