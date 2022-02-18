В России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Центр имени Гамалеи создал тест-систему, позволяющую определить иммунитет после использования назальной вакцины против коронавируса. Об этом сообщил директор организации Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
Ученый уточнил, что специалистам удалось выработать технику взятия мазка.
"Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", – подчеркнул Гинцбург.
Он добавил, что данная тест-система уже прошла процедуру регистрации. Изначально она применялась для других целей.
Ранее в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из которых порядка 400 – на базе столичных поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210.
Остальные пациенты получат препарат в 11 медцентрах по стране, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.
До этого стало известно, что в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 "Спутник V". В столице испытания проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Препарат вводится в виде спрея двумя компонентами.
В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 "Генериум"
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