Сделать прививку "Спутником М" можно на базе 13 детских столичных поликлиник

Детей от 12 до 17 лет продолжают прививать в Москве вакциной "Спутник М". Сделать укол можно на базе 13 детских городских поликлиник. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, привиты уже около 10 тысяч детей, у них не проявилось никаких побочных эффектов. Также он сообщил, что в дальнейшем детей до 5 лет могут прививать назальной вакциной.

Ранее в Москве начались клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V". Они проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.