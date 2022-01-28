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В РСТ рассказали, как вести себя туристам при задержании за границей

Соцсети или дипломаты. Куда обращаться при задержании за границей
происшествия туризм

Российский фотограф и блогер Арсений Котов 28 января вернулся в Москву после задержания в Каире. Его освободили после вмешательства российского посольства в Египте. При этом в МИД остались недовольны реакцией Котова на помощь дипломатов. В соцсетях мужчина обвинял их в отсутствии помощи. Позже он удалил эти посты и все же поблагодарил дипломатов. Рассказываем подробности происшествия и делимся рекомендацией РСТ о том, как себя вести за границей при задержании.

Фото: instagram.com/northern.friend

"Город мусорщиков"

Российский фотограф и блогер Арсений Семеной, известный в социальных сетях под фамилией Котов, 28 января вернулся в Москву после освобождения из-под стражи в Каире накануне. Мужчину задержали вечером 26 января, когда он прогуливался и снимал фото и видео в каирском районе Маншият Нассер, известном также как "Город мусорщиков".

На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.
посольство России в Египте

В Instagram Котов рассказал, что местный житель напал на него, подумав, что блогер фотографирует его жену. Между мужчинами завязалась потасовка, к которой присоединились еще несколько египтян. Позднее россиянин описал свои травмы: "На затылке рана, один глаз плохо видит, из носа – кровавые сопли. На лбу небольшая шишка и пара царапин на руках. Но череп цел", – рассказал Котов. Также он сообщил, что лишился $100.

Фотографа задержали до выяснения обстоятельств. Блогер добавил, что суд над ним состоялся, однако обвинений не выдвинули. Тем не менее правоохранители заинтересовались сделанными фотографиями Котова и не отпустили его из участка. Блогер утверждал, что звонил в российское посольство пять раз, но ему не предоставили никакой помощи. Поэтому он обратился в СМИ и соцсети.

Фото: instagram.com/northern.friend

Реакция российской стороны

Вечером 27 января в российском посольстве в Египте сообщили, что сумели добиться освобождения Котова. "Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование. В настоящее время он находится в консульском отделе российского дипломатического учреждения в Каире. В ночь с 27 на 28 января Арсений Семеной вылетит в Москву", – сообщали в посольстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила критику российского блогера в адрес дипломатов.

"Утром (27 января. – Прим. ред.) на странице блогера Арсения Котова в соцсетях появились два поста о том, как его избили в Каире, а российские дипломаты им не занимаются. Блогер Котов попросил своих подписчиков позвонить в МИД. Нам позвонили. И зря. Российские дипломаты его судьбой занимались сразу же после получения информации от него самого", – написала Захарова.

Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть.
Мария Захарова
официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Зашла на страницу блогера Котова в Instagram. Хотела почитать, что он написал о своем освобождении. Но не почитала. Блогер Котов просто удалил два своих поста с призывом о помощи и рассказом о непомогающих российских дипломатах", – добавила Захарова.

Позднее фотограф все-таки опубликовал пост в Instagram с благодарностью в адрес сотрудников российского консульства. Также он подтвердил, что вернулся в Россию. При этом блогер поблагодарил и своих подписчиков, без чьей помощи его "собирались еще долго держать без всяких судов и следствий, в Египте это нормальная практика".

Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty

Как вести себя при задержании за границей

В российском посольстве в Египте рекомендовали при возникновении угрозы жизни за границей в первую очередь обращаться в российские консульские учреждения. Телефоны круглосуточной экстренной связи указаны на официальных интернет-ресурсах учреждений.

"Это надежнее, чем вести прямые репортажи с места событий, создавая общественный резонанс, только препятствующий оперативному решению проблем", – добавили в посольстве.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что организованным туристам при задержании за рубежом в первую очередь следует поставить в известность принимающую компанию.

У организованных туристов есть контакты принимающей компании, зачастую за ними закреплен определенный гид. Узнав о ЧП, компания сама свяжется с российскими дипломатами.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

Далее любому россиянину за рубежом следует сообщить о кризисной ситуации в местное учреждение МИД России. В этом может помочь официальное мобильное приложение МИД России "Зарубежный помощник". Затем о происшествии стоит поставить в известность родных и близких. В соцсети и СМИ для придания огласки Горин рекомендует обращаться в последнюю очередь, если ситуация выходит из-под контроля.

"Чаще всего проблемы у туристов за границей возникают в криминальных районах крупных мегаполисов. Прежде чем отправляться в путешествие, стоит изучить на сайте МИД России законы и обычаи страны назначения. Многие инциденты возникают из-за незнания или пренебрежения этими законами", – сказал Горин.

Вице-президент РСТ добавил, что за границей стоит иметь при себе копию загранпаспорта на случай, если потеряется оригинал. Горин подчеркнул, что дипломаты оказывают в первую очередь организационную помощь россиянам, попавшим в неприятности за рубежом. Услуги адвокатов и лечение должны оплачивать сами туристы.

Эксперт отметил, что самостоятельные туристы зачастую пренебрегают медицинской страховкой в путешествии, что в экстренной ситуации выливается в большие суммы на лечение.

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