Посольство РФ в Каире прокомментировало задержание фотографа Котова

Фото: instagram.com/northern.friend

Российское консульство принимает все возможные меры для освобождения задержанного в Каире фотографа Арсения Котова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Египте.

Уточняется, что накануне вечером россиянин фотографировал в районе Маншият Нассер, известном также как "Город мусорщиков".

"На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции", – объяснили в диппредставительстве.

В настоящее время сотрудники консульства выехали на место. Дипломаты взаимодействуют с местными властями для выяснения ситуации.

О задержании Котов сообщил сам, разместив ранее соответствующую публикацию в своем Instagram. Фотограф рассказал, что на него напал местный житель. Позже выяснилось, что местный житель сделал это, посчитав, что тот фотографирует его жену.

По словам Котова, в полицейском участке ситуацию удалось быстро разрешить, однако его все равно не отпустили. В связи с этим он обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи.

