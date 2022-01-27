Посольство РФ в Каире прокомментировало задержание фотографа Котова

15:05
Фото: instagram.com/northern.friend
Российское консульство принимает все возможные меры для освобождения задержанного в Каире фотографа Арсения Котова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Египте.
Уточняется, что накануне вечером россиянин фотографировал в районе Маншият Нассер, известном также как "Город мусорщиков".
"На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции", – объяснили в диппредставительстве.
В настоящее время сотрудники консульства выехали на место. Дипломаты взаимодействуют с местными властями для выяснения ситуации.
О задержании Котов сообщил сам, разместив ранее соответствующую публикацию в своем Instagram. Фотограф рассказал, что на него напал местный житель. Позже выяснилось, что местный житель сделал это, посчитав, что тот фотографирует его жену.
По словам Котова, в полицейском участке ситуацию удалось быстро разрешить, однако его все равно не отпустили. В связи с этим он обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи.
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