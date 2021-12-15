Дипломаты РФ проверят информацию о задержании россиян на границе Мексики

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Дипломаты РФ проверят информацию о задержании россиян на границе США с Мексикой. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По данным погранслужбы США, 12 декабря ее сотрудник применил оружие, чтобы остановить два автомобиля с незадокументированными мигрантами. По предварительной информации, все 18 человек являются гражданами России.

В результате стрельбы никто не пострадал, при задержании два человека получили легкие травмы. Водители задержанных машин арестованы и обвиняются в нелегальной миграции.

Ранее в датском порту задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Арест произвели по иску третьей стороны. На борту "Академика Иоффе" находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

