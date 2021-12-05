На Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших в ноябре – СМИ

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Полиция Кипра обнаружила тела двух гражданок России, пропавших без вести в ноябре. Об этом сообщает издание Phileleftheros.

По его данным, трупы россиянок были найдены после того, как в их убийстве признался 32-летний гражданин Сирии. Ранее он вошел в узкий круг подозреваемых в причастности к исчезновению женщин и был арестован.

Отмечается, что 33-летняя Мария Газибагандова и 43-летняя уроженка Сирии Аль-Раиси Хайат пропали 17 ноября из дома в Ларнаке, где они остановились. Женщин активно разыскивали в течение нескольких дней, однако данные усилия не принесли результатов.

В воскресенье, 5 декабря, сириец признался в их убийстве и показал, где спрятал тела. Кроме того, по подозрению в причастности к убийству россиянок был задержан еще один гражданин Сирии, однако, по данным издания, его должны отпустить в ближайшее время.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что сотрудник посольства России в Берлине погиб, выпав из окна посольского комплекса. Тело 35-летнего дипломата утром 19 октября обнаружили полицейские, охраняющие здание российской дипмиссии. Они попытались реанимировать мужчину, но тот скончался.