Суд в Турции снял запрет на выезд россиян, арестованных за поджог леса

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Суд турецкой Антальи снял запрет на выезд из страны для семерых россиян, ранее арестованных за поджог леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в Анталье.

"Суд принял решение о снятии запрета на выезд. Они могут выезжать из Турции", – сказали в дипмиссии.

Семерых российских туристов задержали в Анталье по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа во время их похода по маршруту, который проходит через территорию древней Ликии. Россиянам грозило лишение свободы сроком от двух до семи лет.

Позднее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил об освобождении граждан РФ, не уточнив о выбранном судом наказании.

Позже в российском генконсульстве уточнили, что граждан отпустили под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.