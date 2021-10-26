Один из подозреваемых в поджоге леса в Турции россиянин рассказал об аресте

26 октября, 23:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Один из подозреваемых в поджоге леса в Турции россиян Анатолий Ярошенко рассказал об аресте. По его словам, туристы испытали шок, сообщает RT.
"Все говорят родным, что мы вышли и очень рады этому. Еще не понимаем, где оказались и как это произошло", – сказал Ярошенко.
Он отметил, что находясь под стражей, их вкусно кормили. Россияне ни в чем не нуждались.
Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил об освобождении граждан РФ, не уточнив о выбранном судом наказании.
Позже в российском генконсульстве уточнили, что граждан отпустили под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.
Семерых российских туристов задержали в Анталье по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа во время их похода по маршруту, который проходит через территорию древней Ликии. По словам адвоката, туристам грозило лишение свободы сроком от двух до семи лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: