Один из подозреваемых в поджоге леса в Турции россиянин рассказал об аресте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Один из подозреваемых в поджоге леса в Турции россиян Анатолий Ярошенко рассказал об аресте. По его словам, туристы испытали шок, сообщает RT.

"Все говорят родным, что мы вышли и очень рады этому. Еще не понимаем, где оказались и как это произошло", – сказал Ярошенко.

Он отметил, что находясь под стражей, их вкусно кормили. Россияне ни в чем не нуждались.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил об освобождении граждан РФ, не уточнив о выбранном судом наказании.

Позже в российском генконсульстве уточнили, что граждан отпустили под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.

Семерых российских туристов задержали в Анталье по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа во время их похода по маршруту, который проходит через территорию древней Ликии. По словам адвоката, туристам грозило лишение свободы сроком от двух до семи лет.

