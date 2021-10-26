Суд в Анталье освободил россиян, арестованных по подозрению в поджоге леса

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Суд в Анталье принял решение об освобождении россиян, арестованных по подозрению в поджоге леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

"Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", – сказал Мельников, не уточнив, какое наказание было выбрано.

Он также отметил, что освободить граждан получилось благодаря усилиям министерства иностранных дел России, правозащитников и общественности.

"Надеюсь, что вслед за освобождением последует и снятие с россиян обвинения, так как основание для их привлечения к уголовной ответственности выглядят как минимум спорно", – заключил Мельников.

Ранее сообщалось, что семерых российских туристов задержали в Анталье по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа во время их похода по маршруту, который проходит через территорию древней Ликии.

Россияне были заключили под стражу на время досудебного расследования обстоятельств инцидента. По словам адвоката, туристам грозило лишение свободы сроком от двух до семи лет.