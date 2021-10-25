Арестованным в Турции россиянам грозит до 7 лет тюрьмы за поджог леса

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Арестованным в турецкой Анталье семи россиянам, которых подозревают в поджоге леса, грозит от 2 до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их адвоката.

"На данный момент семерым россиянам вменяется вина в возникновении лесного пожара по неосторожности, и это преступление наказывается лишением свободы сроком от 2 до 7 лет", – говорится в сообщении.

Российских туристов заключили под стражу на время досудебного расследования обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что семерых российских туристов задержали в Анталье по подозрению в поджоге леса. По данным одного из дипломатов, туристов подозревают в поджоге леса в районе Чагларджа во время их похода по маршруту, который проходит через территорию древней Ликии.

