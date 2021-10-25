В Турции арестовали семерых россиян по подозрению в поджоге леса

11:49
Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Семерых российских туристов задержали в Анталье по подозрению в поджоге леса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.
По данным одного из дипломатов, туристов подозревают в поджоге леса в районе Чагларджа во время их похода по маршруту, который проходит через территорию древней Ликии.
"В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний со стороны подозреваемых и свидетелей по делу", – сказал представитель российской дипмиссии.
Он отметил, что сотрудник генконсульства посетил участок для выяснения причин ареста. Суд поручил обеспечить россиян государственными адвокатами и квалифицированным переводом.
"Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса", – отметил дипломат.
Он также добавил, что генконсульство потребовало от властей обеспечить консульский доступ к задержанным.
Ранее сообщалось о лесных пожарах, что охватили Турцию в конце июля. Тогда сильный лесной пожар вспыхнул в Анталье. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.
Тогда несколько очагов возгорания насторожили властей. Они заявили, что данное дело будет тщательно расследовано.
Российских туристов арестовали за поджог лесов в Турции
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