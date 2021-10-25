Сестра арестованного в Турции россиянина раскрыла подробности задержания

Семерых российских туристов арестовали в турецкой Анталье по подозрению в лесном поджоге. Задержанные уверяют, что, наоборот, пытались потушить возгорание. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что держат ситуацию на контроле. Разбираемся, что может грозить российским туристам.
Арест россиян в Турции
В турецкой Анталье 23 октября задержали семерых российских туристов, совершавших поход по маршруту Ликийская тропа. Местные правоохранительные органы заподозрили их в лесном поджоге. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.
Отмечается, что сотрудник дипмиссии в тот же день посетил задержанных и объяснил туристам, в чем их обвиняют. В Генконсульстве добавили, что россиянам предоставили бесплатных государственных адвокатов, а также обеспечили квалифицированный перевод во время судебного заседания, состоявшегося 24 октября. По его итогу всех семерых туристов арестовали.
В Генконсульстве подчеркнули, что держат вопрос на контроле и продолжают следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий.
"Консульским учреждением направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к подозреваемым, находящимся в следственном изоляторе Антальи", – сообщили в дипмиссии.
Произошло недоразумение?
Сами путешественники уверяют, что произошла ошибка. Они записали и разместили в соцсетях ролик, где рассказали свою версию произошедшего, а также попросили о помощи.
Сестра одного из задержанных – москвича Константина Чебучакова – Татьяна рассказала Москве 24, что группа туристов прилетела в Анталью еще 21 октября и, не останавливаясь в гостинице, отправилась в поход по Ликийской тропе.
"Костя позвонил мне вчера (24 октября. – Прим. ред.) перед самым началом судебного заседания. Мы толком не успели поговорить, просто сказал, что их задержали", – уточнила Татьяна.
По словам родственницы, на данный момент у нее нет связи с братом. Мать другого арестованного Ирина Вдовкина рассказала, что путешественники содержатся в тюрьме в Анталье, пишет RT.
По ее словам, среди группы была девушка. "Она сейчас одна в какой-то женской тюрьме, у нее истерика", – подчеркнула женщина. При этом местные адвокаты отказываются от дела, рассказала мать других арестованных – братьев Ярошенко.
Закон суров
Арестованный турист Иван Ухов, пока у него была связь, успел опубликовать видео, на котором рассказал, что компании грозит срок от двух до семи лет.
Юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 рассказала, что версия россиян вызывает у нее сомнения.
По ее словам, если суд установит, что виновниками пожара являются именно россияне, им действительно может грозить наказание вплоть до тюремного срока. "Здесь, в принципе, неважно, российские это туристы или местные жители. Наказание будет зависеть от ущерба, который был нанесен", – подчеркнула Ярмуш.
Юрист также посоветовала российским туристам, отдыхающим в Турции, ни в коем случае не пытаться тушить лесные пожары самим, а вызывать службу спасения.
Лесные пожары охватили Турцию минувшим летом. Они затронули более 30 провинций, нанеся колоссальный ущерб сельхозугодиям и фермам, а также оставили без домов сотни людей. В результате стихийного бедствия более 850 человек пострадали. Министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли сообщил, что огонь практически одновременно появился в разных точках и из-за сильного ветра быстро распространялся. Турецкие власти допускали, что наряду с климатическими факторами причиной некоторых очагов возгорания могли быть поджоги.