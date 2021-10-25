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Сестра арестованного в Турции россиянина раскрыла подробности задержания

В тюрьму по ошибке? Что грозит арестованным в Турции российским туристам
происшествия туризм за рубежом

Семерых российских туристов арестовали в турецкой Анталье по подозрению в лесном поджоге. Задержанные уверяют, что, наоборот, пытались потушить возгорание. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что держат ситуацию на контроле. Разбираемся, что может грозить российским туристам.

Арест россиян в Турции

Фото: AP Photo/Emre Tazegul

В турецкой Анталье 23 октября задержали семерых российских туристов, совершавших поход по маршруту Ликийская тропа. Местные правоохранительные органы заподозрили их в лесном поджоге. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа.
из сообщения Генконсульства РФ в Анталье

Отмечается, что сотрудник дипмиссии в тот же день посетил задержанных и объяснил туристам, в чем их обвиняют. В Генконсульстве добавили, что россиянам предоставили бесплатных государственных адвокатов, а также обеспечили квалифицированный перевод во время судебного заседания, состоявшегося 24 октября. По его итогу всех семерых туристов арестовали.

В Генконсульстве подчеркнули, что держат вопрос на контроле и продолжают следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий.

"Консульским учреждением направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к подозреваемым, находящимся в следственном изоляторе Антальи", – сообщили в дипмиссии.

Произошло недоразумение?

Фото: телеграм-канал SHOT

Сами путешественники уверяют, что произошла ошибка. Они записали и разместили в соцсетях ролик, где рассказали свою версию произошедшего, а также попросили о помощи.

На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались потушить его, вызвали 911. По дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму.
Дмитрий Коршунов
российский турист

Сестра одного из задержанных – москвича Константина Чебучакова – Татьяна рассказала Москве 24, что группа туристов прилетела в Анталью еще 21 октября и, не останавливаясь в гостинице, отправилась в поход по Ликийской тропе.

Ликийская тропа – пеший маршрут в Турции, длина которого составляет порядка 540 километров. Он проходит вдоль Средиземноморского побережья в местах, где располагалось древнее государство Ликия. Соединяет город Фетхие с районом Гейкбаири, что рядом с Антальей.
21 октября они вышли на Ликийскую тропу с палатками. Планировали пройти около 250 километров по тропе, в день где-то по 25 километров.
Татьяна Чебучакова
сестра задержанного москвича

"Костя позвонил мне вчера (24 октября. – Прим. ред.) перед самым началом судебного заседания. Мы толком не успели поговорить, просто сказал, что их задержали", – уточнила Татьяна.

По словам родственницы, на данный момент у нее нет связи с братом. Мать другого арестованного Ирина Вдовкина рассказала, что путешественники содержатся в тюрьме в Анталье, пишет RT.

К ним в отделение приехали адвокат, который не говорил ни по-английски, ни по-русски, и дежурный судья. В отделении было предварительное слушание дела, и, несмотря на то что приговора вынесено не было, их не отпустили ни под подписку, ни под залог.
Ирина Вдовкина
мать одного из арестованных

По ее словам, среди группы была девушка. "Она сейчас одна в какой-то женской тюрьме, у нее истерика", – подчеркнула женщина. При этом местные адвокаты отказываются от дела, рассказала мать других арестованных – братьев Ярошенко.

Закон суров

Фото: телеграм-канал SHOT

Арестованный турист Иван Ухов, пока у него была связь, успел опубликовать видео, на котором рассказал, что компании грозит срок от двух до семи лет.

Юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 рассказала, что версия россиян вызывает у нее сомнения.

Сомнительно, что туристы увидели лесной пожар и решили его сами потушить. Велика вероятность, что они устроили пожар случайно. Например брошенный окурок или костер для приготовления пищи.
Мария Ярмуш
юрист, специалист по международному праву

По ее словам, если суд установит, что виновниками пожара являются именно россияне, им действительно может грозить наказание вплоть до тюремного срока. "Здесь, в принципе, неважно, российские это туристы или местные жители. Наказание будет зависеть от ущерба, который был нанесен", – подчеркнула Ярмуш.

Юрист также посоветовала российским туристам, отдыхающим в Турции, ни в коем случае не пытаться тушить лесные пожары самим, а вызывать службу спасения.

Лесные пожары охватили Турцию минувшим летом. Они затронули более 30 провинций, нанеся колоссальный ущерб сельхозугодиям и фермам, а также оставили без домов сотни людей. В результате стихийного бедствия более 850 человек пострадали. Министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли сообщил, что огонь практически одновременно появился в разных точках и из-за сильного ветра быстро распространялся. Турецкие власти допускали, что наряду с климатическими факторами причиной некоторых очагов возгорания могли быть поджоги.

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