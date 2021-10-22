Москва внимательно следит за ситуацией вокруг ареста нескольких россиян в Турции – МИД

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Москва внимательно следит за ситуацией вокруг ареста нескольких россиян в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ.

"Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений", – говорится в сообщении.

Запросы переданы по линии посольства РФ в Анкаре, а также российских генеральных консульств в Стамбуле и Анталье. В настоящее время Россия находится в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В МИД также выразили надежду на скорейшее получение от турецких коллег подробной информации.

Ранее сообщалось, что шесть человек, четверо из которых россияне, задержаны в Стамбуле в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что турецкая сторона должна была предоставить всю информацию о данном инциденте, если он действительно имел место быть.