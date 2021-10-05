Посольство РФ запросило данные у Франции по задержанию судна с россиянами на борту

21:51
Фото: ТАСС/пресс-служба посольства России во Франции
Российское посольство в Париже обратилось к властям Франции за официальными данными по задержанию в порту Дюнкерка судна, на борту которого, по информации журналистов, находятся россияне, заявил пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу", – сказал Макогонов.
По данным AFP, власти Дюнкерка задержали судно в связи с обнаружением на его борту более тонны кокаина. Среди 20 задержанных моряков на нем якобы оказались россияне, а также граждане Украины, Румынии, Филиппин и Эфиопии.
Ранее министерство иностранных дел России предупредило россиян о риске ареста за границей, в частности в США.
В МИД РФ обратили внимание на то, что США охотятся за российскими гражданами на фоне обострившихся во вине американской стороны двусторонних отношений.
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