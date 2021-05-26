На пляжи Британии выбросило почти тонну кокаина

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Прохожие обнаружили на пляжах графства Восточный Сассекс в Британии почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.

Водонепроницаемые пакеты с веществом были прикреплены к спасательным жилетам. О находке прохожие проинформировали местную полицию. Власти проводят расследование в связи со случившимся.

У взятых образцов оказались положительные результаты на кокаин, запланирована полная криминалистическая экспертиза.

Отмечается, что обнаруженные 960 килограммов кокаина на черном рынке в денежном эквиваленте приблизительно равны 113,3 миллиона долларов. Предполагается, что кокаин прибыл в Британию из Южной Америки.

В феврале британская полиция изъяла рекордную партию кокаина общим весом две тонны и стоимостью 184 миллиона фунтов стерлингов (258 миллионов долларов). В NCA уточнили, что наркотик перевезли в международный порт Портсмута из Колумбии на грузовом судне. Кокаин хранился в контейнерах, заявленных под перевозку бананов, и был арестован сразу после доставки в промышленную зону Лондона.

Эта партия стала самой большой из когда-либо изъятых за всю историю Великобритании. Полиция задержала девять человек в возрасте от 21 до 56 лет, возбуждено уголовное дело.