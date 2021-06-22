Власти Чада извинились за задержание российских туристов

Фото: AP Photo/Sunday Alamba

Министерство иностранных дел Чада направило посольству РФ в республике ноту с извинениями в связи с задержанием российских туристов. По данным российского диппредставительства, они уже находятся на свободе и ждут возвращения личных вещей, сообщает РИА Новости.

"Вчера получили извинительную ноту из МИД Чада о том, что они немножко, скажем так, превысили свои возможности и просто вывезли туристов из очень опасной зоны на севере страны", – сказал временный поверенный в делах России в Чаде Сергей Крамаренко.

Он также добавил, что российское представительство будет вести переговоры по транспортировке автомобилей туристов, которые остались в 800 километрах от столицы, в месте задержания. После возвращения транспортных средств и документов россияне покинут Чад: часть на самолетах, а владельцы автомобилей – на машинах, если их оперативно доставят.

Весной группа туристов, в которую входили граждане России, Литвы и Франции, в том числе администратор новосибирского паблика "АСТ-54" Виталий Полищук и видеоблогер Алексей Камерзанов, находилась в экспедиции по Африке под названием "Мир наш". В конце мая она выдвинулась из столицы Чада Нджамены в трехнедельное путешествие по маршруту, заранее согласованному с местным МВД. 15 июня в городе Файя-Ларжо, где группа сделала остановку, туристов разбудили люди в военной и полицейской форме, после чего предложили им проследовать в участок.

У путешественников изъяли документы и личные вещи, а позже отправили на самолете в столицу, где их встретило военное руководство, которое объяснило, что причиной эвакуации стало их нахождение в опасной зоне, простирающейся от Файя Ларжо до Нджамены. При этом сразу после этого вместо ожидаемого ими допроса или заключения их поселили в отель за счет ведомства. На следующий день туристы связались с диппредставительствами своих стран.

Ранее сообщалось, что двое российских туристов, отдыхавших в Абхазии, были ранены в результате стрельбы в Пицунде. В российском посольстве в республике отметили, что обоих доставили в сочинскую больницу.

Известно, что местный житель, устроивший стрельбу, уже задержан. В республиканском МВД заявили, что ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия. Дипмиссия и представительство министерства внутренних дел РФ в Абхазии держат ситуацию на контроле.

