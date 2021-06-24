МИД предупредил россиян об угрозе ареста в США и третьих странах

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Министерство иностранных дел России предупредило россиян о риске ареста за границей, в частности – в США. Об этом сообщает РИА Новости.

"МИД России неоднократно предупреждал о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД обратили внимание на то, что США буквально охотятся за российскими гражданами на фоне обострившихся во вине американской стороны двусторонних отношений. За последние два года в европейских странах по запросу Вашингтона были задержаны порядка 20 россиян.

В ведомстве подчеркнули, что действия спецслужб и правоохранительных органов США противоречат механизмам российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Также в министерстве напомнили, что посольство России в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах при необходимости готовы оказать гражданам страны всю необходимую помощь.

Ранее в МИД РФ прокомментировали инцидент с британским эсминцем в Черном море – корабль нарушил границу России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что произошедшее было провокацией.