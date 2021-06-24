Американский посол в РФ Салливан вернулся в Москву

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву и выразил намерение работать ради построения предсказуемых и стабильных отношений между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

"Прибыл в Москву сегодня. Готов работать с командой посольства США, чтобы достичь прогресса по приоритетам внешней политики США, и с Россией по достижению стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", – процитировал он Салливана.

Американский дипломат покинул российскую столицу и прибыл в Вашингтон 23 апреля.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, возвращение посла в Москву отвечает идее продвижения американских интересов, а также поспособствует снижению риска просчета в отношениях РФ и США.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, вернулся в столицу США.

