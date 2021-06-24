Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:23

Американский посол в РФ Салливан вернулся в Москву

политика

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву и выразил намерение работать ради построения предсказуемых и стабильных отношений между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

"Прибыл в Москву сегодня. Готов работать с командой посольства США, чтобы достичь прогресса по приоритетам внешней политики США, и с Россией по достижению стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", – процитировал он Салливана.

Американский дипломат покинул российскую столицу и прибыл в Вашингтон 23 апреля.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, возвращение посла в Москву отвечает идее продвижения американских интересов, а также поспособствует снижению риска просчета в отношениях РФ и США.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, вернулся в столицу США.

Посол России в США Антонов вернулся в Вашингтон

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать