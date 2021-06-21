В МИД заявили, что Россия и США вскоре начнут работу по восстановлению выдачи виз

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Россия и США вскоре начнут работу по восстановлению работы посольств и выдачи виз, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Вчера все мы видели, что посол наш (Анатолий Антонов. – Прим. ред.) прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, – создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться", – сказал Иванов.
Иванов также прокомментировал возобновление авиасообщения с США с 28 июня. Он отметил, что граждане США смогут въезжать в Россию только после распоряжения правительства.
"Это решение Оперштаба, которое должно быть утверждено председателем правительства, подписано соответствующее распоряжение. Не только США, но и те страны, которые Татьяна Голикова объявила", – сказал Иванов.
Оперштаб принял решение, что полномасштабное авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов.
Кроме того, с 28 июня Россия возобновит авиасообщение с США, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Иорданией и Ирландией.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: