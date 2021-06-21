В МИД заявили, что Россия и США вскоре начнут работу по восстановлению выдачи виз

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россия и США вскоре начнут работу по восстановлению работы посольств и выдачи виз, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Вчера все мы видели, что посол наш (Анатолий Антонов. – Прим. ред.) прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, – создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться", – сказал Иванов.

Иванов также прокомментировал возобновление авиасообщения с США с 28 июня. Он отметил, что граждане США смогут въезжать в Россию только после распоряжения правительства.

"Это решение Оперштаба, которое должно быть утверждено председателем правительства, подписано соответствующее распоряжение. Не только США, но и те страны, которые Татьяна Голикова объявила", – сказал Иванов.

Оперштаб принял решение, что полномасштабное авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов.

Кроме того, с 28 июня Россия возобновит авиасообщение с США, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Иорданией и Ирландией.