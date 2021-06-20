Дипломаты РФ готовы работать над выправлением отношений с США – посол

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты готовы работать над тем, чтобы отношения России и США наладились. Об этом сообщает ТАСС.
"Российские дипломаты, которые работают тут, готовы выправить российско-американские отношения", – отметил он по прибытии в США из России.
Также он подчеркнул, что намерен реализовывать слова положительного характера, сказанные президентами двух стран.
"Задача стоит сейчас – выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы", – добавил посол.
При этом, по словам Антонова, налаживание отношений двух стран при введении санкций невозможно.
"Я думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно", – сказал он, подчеркнув, что заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых ограничений против РФ – это не тот сигнал, которого ждали после диалога.
Ранее Салливан сообщил, что Соединенные Штаты готовят пакет санкций против компаний России, принимающих участие в проекте "Северный поток – 2".
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