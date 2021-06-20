Посол России в США приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Соединенные Штаты после длительного отсутствия. Рейс "Аэрофлота", которым летел Антонов, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в 18:50 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные табло воздушной гавани.

Дипломат находился в России в течение трех месяцев. Планируется, что из аэропорта он направится в Вашингтон.

Антонов вылетел из московского аэропорта Шереметьево примерно в 9:20 утра.

Ранее Антонов и его американский коллега, работающий в Москве, Джон Салливан прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений РФ и США.

16 июня во время встречи Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что российский дипломат Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца.

