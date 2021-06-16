Посол РФ в США Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца

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До конца месяца посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Скоро, скоро! Анатолий Иванович сидит на чемоданах все время. Я думаю, что до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон", – сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках переговоров с Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы. Дипломаты вернутся в Москву и Вашингтон соответственно.