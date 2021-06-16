Путин договорился с Байденом о возвращении послов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин заявил, что в рамках переговоров с Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы. Дипломаты вернутся в Москву и Вашингтон соответственно, передает ТАСС.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", – сказал российский лидер по итогам саммита РФ – США в Женеве.

Он уточнил, что сроки возвращения послов в столицы РФ и США являются техническим вопросом.

Переговоры президентов продлились около 3,5 часа.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.

