Переговоры Путина и Байдена проходят в Женеве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

На вилле Ла Гранж в Женеве начались переговоры в узком составе между Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом встречи лидеры сфотографировались на крыльце виллы с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились.

В начале переговоров Путин поблагодарил Байдена за инициативу их проведения.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи. В российско-американских отношениях накопилось много вопросов. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", – сказал российский лидер.

В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Кроме того, Владимир Путин обменялся с Байденом шуткой. В момент, когда журналистов попросили выйти из помещения, российский президент что-то с улыбкой сказал своему американскому коллеге, после чего они оба рассмеялись.

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, а также замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация направилась на переговоры в Женеву с рабочим настроем, а не воевать.

Он также добавил, что повестка встречи настолько обширная, что вместить ее в 4–5 часов переговоров чрезвычайно сложно. По его словам, риторика со стороны Вашингтона перед саммитом в Женеве добавила позитива, что будет учитываться в ходе переговоров.

