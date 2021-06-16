Переговоры Путина и Байдена проходят в Женеве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
На вилле Ла Гранж в Женеве начались переговоры в узком составе между Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
Перед началом встречи лидеры сфотографировались на крыльце виллы с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились.
В начале переговоров Путин поблагодарил Байдена за инициативу их проведения.
"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи. В российско-американских отношениях накопилось много вопросов. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", – сказал российский лидер.
В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.
Кроме того, Владимир Путин обменялся с Байденом шуткой. В момент, когда журналистов попросили выйти из помещения, российский президент что-то с улыбкой сказал своему американскому коллеге, после чего они оба рассмеялись.
В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, а также замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация направилась на переговоры в Женеву с рабочим настроем, а не воевать.
Он также добавил, что повестка встречи настолько обширная, что вместить ее в 4–5 часов переговоров чрезвычайно сложно. По его словам, риторика со стороны Вашингтона перед саммитом в Женеве добавила позитива, что будет учитываться в ходе переговоров.
Песков заявил, что Путин и Байден на встрече обсудят вопрос дипломатической собственности
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