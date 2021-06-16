"Вскрытие покажет". Лавров пошутил о результате теста на коронавирус

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии саммита в Женеве сдал тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда дипломат выходил из процедурного кабинета, журналисты поинтересовались у него о результате теста.

"Вскрытие покажет", – пошутил глава внешнеполитического ведомства.

Сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры планируют обсудить проблему незаконных арестов граждан, региональные вопросы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и другие аспекты.

