Названо время встречи Путина и Байдена 16 июня

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Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в среду, 16 июня, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что переговорил с помощником главы Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном, все договоренности по формату и повестке российско-американского саммита в Женеве, остаются в силе.
"Состоялся мой разговор с Салливаном, помощником по нацбезопасности. Все договоренности, которые достигнуты по формату, по повестке дня встречи остаются в силе, ничего не меняется. И в среду, как и было запланировано, в 13 часов (14:00 по Москве) начнем эту первую встречу Путина и Байдена", – приводит слова Ушакова РИА Новости.
Он отметил, что инициатива проведения встречи принадлежала американской стороне. По его словам, в качестве вариантов места проведения саммита рассматривалось несколько городов.
Ушаков также добавил, что на встрече Байден и Путин планируют обсудить проблему незаконных арестов граждан, региональные проблемы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и другие вопросы.
Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве состоится на вилле Ла Гранж.
Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы. По словам Путина, США также заинтересованы в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.
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