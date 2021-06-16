Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин отказался от протокольной встречи со швейцарскими властями перед саммитом с президентом США Джо Байденом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что руководство города готовилось к встрече, однако выполнит желание российской делегации.

В Университетский госпиталь Женевы приходили представители службы безопасности с собаками-ищейками. Они отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Это говорит о том, что участникам встречи обеспечат не только безопасность, но и медицинскую помощь, если это потребуется.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве состоится на вилле Ла Гранж 16 июня в 14:35 по московскому времени.

Время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена неограниченно, поэтому они могут поговорить с глазу на глаз, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что повестка дня настолько обширная, что вместить ее в 4–5 часов переговоров чрезвычайно сложно. По его словам, риторика со стороны Вашингтона перед саммитом в Женеве добавила позитива, что будет учитываться в ходе переговоров Путина и Байдена.

Песков отметил, что в ходе встречи будет затронут вопрос дипломатической собственности. Представитель Кремля также подчеркнул, что заявления со стороны США о необходимости сдерживания РФ не облегчают атмосферу перед саммитом, однако намерение говорить есть у обеих сторон.

Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы.

По словам Путина, США также заинтересованы в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.