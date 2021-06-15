Глава МИД Украины поделился ожиданиями от российско-американского саммита

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился ожиданиями от встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он заявил, что в Киеве не ждут достижения договоренностей относительно Украины, передает "Интерфакс".

"Мы хорошо понимаем позицию президента Соединенных Штатов, мы не видим риска для того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность относительно Украины. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут", – отметил Кулеба.

Также он добавил, что, несмотря на заявления российской власти о том, что вопрос Украины на встрече будет затронут бегло, во время переговоров эта тема будет стоять на повестке.

Кулеба подчеркнул, что Украина не будет принимать сценарии, согласно которым ее заставят что-то сделать.

Ранее Дмитрий Кулеба потребовал Россию вернуть Крым в обмен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Он заявил, что в стране против этого проекта.

