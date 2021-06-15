На Украине решили ввести налоги для жителей Крыма

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На Украине планируют обложить жителей Крыма налогами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Уточняется, что власти страны собираются отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году. Это приведет к тому, что на украинцев, проживающих на территории российского полуострова, который на Украине считают своим, будут распространяться те же налоговые правила, что действуют и на остальной территории государства.

На данный момент Верховная рада разрабатывает соответствующий законопроект. Принять его планируют до саммита "Крымской платформы", который должен состояться в августе 2021 года.

Согласно действующему украинскому законодательству, жители Крыма считаются иностранцами, а потому с них не взимаются налоги и сборы, им также недоступно украинское пенсионное обеспечение и банковские услуги.

Ранее правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отношениям с Москвой в ней посвящен отдельный раздел. В одном из его пунктов говорится, что Россия должна выплатить Украине репарации, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный "временной оккупацией" ее территории.

