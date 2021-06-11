UEFA попросил прикрыть политический слоган на футболках сборной Украины

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UEFA попросил прикрыть слоган "Героям слава!" на футболках сборной Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча UEFA перед каждой игрой команды на турнире", – говорится в сообщении.

Ранее UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.

Кроме того, на одежде украинских спортсменов спрятан националистический лозунг, состоящий из фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Российский футбольный союз направил UEFA письмо, в котором выразил недовольство политическим посылом, который несет в себе дизайн формы сборной Украины.

Форма сборной Украины для Евро-2020 вызвала возмущение в России