Кулеба потребовал обменять "Северный поток – 2" на Крым

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал Россию вернуть Крым в обмен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы", – отметил Кулеба.

Ранее украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал условие, при котором Украина сможет заработать на газопроводе "Северный поток – 2". По его словам, это возможно, если стране передадут часть акций компании-оператора.

Перед этим депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что завершение проекта "Северный поток – 2" нанесет серьезный удар по Украине.

Шуфрич выразил сожаление тем, что Киев не смог обезопасить себя в сложившейся ситуации, уповая на то, что газопровод все-таки не будет завершен. По мнению депутата Рады, Украине следовало настаивать на более продолжительном контракте по транзиту газа.

