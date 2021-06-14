На Украине предложили забрать часть акций "Северного потока – 2"

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Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал условие, при котором Украина сможет заработать на газопроводе "Северный поток – 2". В эфире телеканала "Первый независимый" он заявил, что это возможно, если стране передадут часть акций компании-оператора.

"Мы понимаем, что "Северный поток – 2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки", – сказал Бортник.

При этом он подчеркнул, что данную инициативу возможно реализовать, пока газопровод еще не запущен.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что завершение проекта "Северный поток – 2" нанесет серьезный удар по Украине.

Шуфрич выразил сожаление тем, что Киев не смог обезопасить себя в сложившейся ситуации, уповая на то, что газопровод все-таки не будет завершен. По мнению депутата Рады, Украине следовало настаивать на более продолжительном контракте по транзиту газа.

