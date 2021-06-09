В США опровергли заявление Зеленского о санкциях по "Северному потоку – 2"

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Соединенные Штаты предупреждали Украину о своих планах отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2, которая является оператором проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, это информация не дошла непосредственно до президента Зеленского", – приводит слова Блинкена ТАСС.
В интервью информационному порталу Axios президент Украины выразил недоумение по поводу того, что Вашингтон не предупредил Киев о планах отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2. Зеленский отметил, что для него это стало сюрпризом.
Ранее на встрече с делегацией конгресса США Зеленский заявил, что Украина будет терять около 3 миллиардов долларов в год в результате запуска трубопровода "Северный поток – 2", поскольку это отрежет ее от поставок российского газа в Европу.
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