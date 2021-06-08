В Госдуме назвали сроки запуска газа по первой ветке "Северного потока – 2"

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Газ по первой ветке "Северного потока – 2" могут запустить уже в 2021 году, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах форума "Примаковские чтения".

По его словам, иски экологов не смогут помешать завершению строительства газопровода.

"На данном этапе – нет, не могут помешать завершению проекта. А вот в перспективе, если партия зеленых пройдет на выборах, у них же амбиции занять кресло канцлера. Конечно, власть в состоянии приостановить развитие любого проекта и создать проблемы", – сказал Завальный.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.

Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным.

Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украина будет терять около 3 миллиардов долларов в год в результате запуска трубопровода "Северный поток – 2", поскольку это отрежет ее от поставок российского газа в Европу.