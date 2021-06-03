Чижов допустил попытки США помешать сертификации "Северного потока – 2"

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Соединенные Штаты Америки могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода "Северный поток – 2", когда он будет построен, однако Россия готова к любому развитию событий. Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить", – сказал он.
Чижов подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" нужен Европе не меньше, чем России.
"Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш "Газпром", но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ", – добавил он.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.
Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.
Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.
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