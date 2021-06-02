Зеленский оценил потери Украины от запуска "Северного потока – 2"

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Украина будет терять около 3 миллиардов долларов в год в результате запуска трубопровода "Северный поток – 2", поскольку это отрежет ее от поставок российского газа в Европу, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США.

"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" могут только США и администрация президента Джо Байдена. "Северный поток – 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас по меньшей мере от трех миллиардов долларов в год. <...> Нам нечем будет платить за украинскую армию", – приводятся слова Зеленского на сайте офиса украинского лидера.

Он выразил готовность представить США доклад с полной информацией об угрозах от введения в эксплуатацию "Северного потока – 2", а также заявил о необходимости представления Украине плана действий для вступления в НАТО.

Ранее Зеленский назвал "Северный поток – 2" козырной картой, которую Россия может разыграть против Украины. По словам украинского лидера, когда строительство объекта завершится, это в какой-то момент приведет к тому, что Москва "отключит" Киев от транзита газа в Европу. Он подчеркнул, что из-за этого доходы республики начнут резко сокращаться.

По мнению экспертов, украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.