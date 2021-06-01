В Кремле заявили о планах сохранить транзит газа через Украину

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Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину как до окончания срока заключенного с Киевом контракта, так и после его истечения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что, по оценкам Владимира Путина, транзит газа через Украину может остаться востребованным, поскольку объемы поставляемого в Европу сырья будут увеличиваться.

"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", – пояснил Песков.

Ранее эксперт сообщил, что украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

31 декабря 2019 года "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более 7 миллиардов долларов.