Зеленский назвал "Северный поток – 2" российским козырем против Украины

Фото: ТАСС/DPA/Jens Büttner
Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток – 2" козырной картой, которую Россия может разыграть против Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам украинского лидера, когда строительство объекта завершится, это в какой-то момент приведет к тому, что Москва "отключит" Киев от транзита газа в Европу. Он подчеркнул, что из-за этого доходы республики начнут резко сокращаться.
Зеленский уверен, что Роосия будет угрожать Киеву такими последствиями на переговорах по Донбассу, что поставит под угрозу безопасность во всем регионе.
"Чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. "Северный поток – 2" на сегодня – это козырная ставка", – сказал президент Украины.
В заключение он отметил, что на руках Москвы "оказался флеш-рояль", который "частично поддерживает Европа", не желая защищать энергетическую безопасность Украины и ее газовые контракты.
Ранее эксперт сообщил, что украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Он пояснил, что в настоящее время "Газпром" платит Украине гораздо больше, чем другим странам, при равных условиях.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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