В МИД рассказали о судьбе транзита газа через территорию Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты, рассказал директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

По его словам, затем планируется провести переговоры между компанией "Газпром" и ее украинскими партнерами.

"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", – рассказал Биричевский в интервью РИА Новости.

В МИД отметили, что Россия никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа.

"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", – сказал он.

Биричевский подчеркнул, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом.

Ранее эксперт сообщил, что украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Он пояснил, что в настоящее время "Газпром" платит Украине гораздо больше, чем другим странам, при равных условиях.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.