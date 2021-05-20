Глава МИД Украины назвал условие встречи Зеленского с Путиным

Фото: ТАСС/Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кулебы, это возможно, если на встрече будут обсуждаться вопросы Крыма и Донбасса.
"Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс", – сказал он.
Глава МИД Украины также подчеркнул, что Зеленский намерен жестко отстаивать украинские интересы. При этом сроки возможной встречи он не уточнил.
"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", – добавил министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что контакты по подготовке гипотетической встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но сроки не определены.
В конце апреля президент России предложил украинскому лидеру встретиться в любое время в Москве, чтобы обсудить двусторонние отношения. До этого Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а после заявил о готовности встретиться в любом месте.
При этом украинская сторона отказывается от поездки в Москву, объясняя это тем, что нельзя во время войны ехать в "страну-агрессор" и встречаться с ее представителем.
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