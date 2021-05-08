В Крыму прокомментировали призыв США отдать полуостров Украине

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Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть полуостров Украине, сообщает РИА Новости.

По его словам, своим требованием Госдеп оскорбил не только хозяев древней земли Тавриды, самостоятельно принявших решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение.

Мурадов подчеркнул, что Крым – это не территория, а прежде всего народ, который, в отличие от "молодых американских ковбоев", имеет 2500-летний опыт государственности.

Желание Штатов отобрать у крымчан их родину постпред назвал бредовой идеей.

"Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку – России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты – английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам", – сказал он.

Мурадов такж пригласил американских дипломатов приехать в Крым поучить его историю.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть РФ Аляску. Так он прокомментировал пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в соцсети Facebook с призывом вернуть Крым. По словам Гемпеля, США продолжают выдавать бестолковые заявления о возвращении Крыма.

Гемпель также отметил, что в целом заявление Госдепа США по полуострову является грубым вмешательством во внутренние дела РФ и посягательством на ее законные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войной в Европе стали конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав РФ.