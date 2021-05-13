В офисе Зеленского рассказали о возможных темах встречи с Путиным

Фото: AP Photo/Sergiy Dolzhenko/Pool via AP

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, какие темы планирует обсудить Владимир Зеленский с Владимиром Путиным, если встреча лидеров состоится. Подробности его заявления передают "Дни.ру".

В перечень, который озвучил Ермак, наряду с прочими темами вошли проблемы выполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже и вопросы в сфере безопасности. Он также добавил, что важно затронуть нереализованные "принципиальные вещи гуманитарного характера".

В конце апреля президент России предложил украинскому лидеру встретиться в любое время в Москве, чтобы обсудить двусторонние отношения. До этого Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а после заявил о готовности встретиться в любом месте.

При этом украинская сторона отказывается от поездки в Москву, объясняя это тем, что нельзя во время войны ехать в страну-агрессор и встречаться с ее представителем.

