В Кремле рассказали о процессе подготовки встречи Путина и Зеленского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контакты по подготовке гипотетической встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но сроки не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега (Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий. – Прим. ред.) Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он подчеркнул, что процесс идет непросто, так что в настоящий момент удалось лишь сделать минимальные наброски к предполагаемой встрече. Обсуждение вопросов, которые стоят на повестке, Песков посчитал преждевременным.

В офисе президента Украины также сообщили о начале переговоров с российской стороной по поводу планирующейся встречи.

В конце апреля президент России предложил украинскому лидеру встретиться в любое время в Москве, чтобы обсудить двусторонние отношения. До этого Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а после заявил о готовности встретиться в любом месте.

При этом украинская сторона отказывается от поездки в Москву, объясняя это тем, что нельзя во время войны ехать в "страну-агрессор" и встречаться с ее представителем.