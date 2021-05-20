В Кремле рассказали о процессе подготовки встречи Путина и Зеленского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Контакты по подготовке гипотетической встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но сроки не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега (Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий. – Прим. ред.) Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Он подчеркнул, что процесс идет непросто, так что в настоящий момент удалось лишь сделать минимальные наброски к предполагаемой встрече. Обсуждение вопросов, которые стоят на повестке, Песков посчитал преждевременным.
В офисе президента Украины также сообщили о начале переговоров с российской стороной по поводу планирующейся встречи.
В конце апреля президент России предложил украинскому лидеру встретиться в любое время в Москве, чтобы обсудить двусторонние отношения. До этого Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а после заявил о готовности встретиться в любом месте.
При этом украинская сторона отказывается от поездки в Москву, объясняя это тем, что нельзя во время войны ехать в "страну-агрессор" и встречаться с ее представителем.
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