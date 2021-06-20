Посол РФ Антонов прибыл в Шереметьево, откуда вылетит в США

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево. Ожидается, что сегодня он вылетит из Москвы в США, сообщает РИА Новости.

Антонов вылетел около 9:20. Самолет должен приземлиться в Нью-Йорке в аэропорту JFK днем в воскресенье по местному времени, оттуда посол направится в Вашингтон.

Ранее Антонов и его американский коллега, работающий в Москве, Джон Салливан прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений РФ и США.

16 июня во время встречи Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что российский дипломат Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца.

